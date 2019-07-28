Почти 90 человек: в Судане посчитали погибших при кровавом разгоне митингов

Некоторые сотрудники сил безопасности открыли огонь по демонстрантам, вопреки приказам руководства.

В столице Судана Хартуме, во время разгона силами безопасности мирного митинга за передачу власти гражданской администрации в июне погибли почти 90 человек.

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Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на заявление главы следственного комитета страны Фат аль-Рахман Саида.

"В результате насильственного разгона участников протеста силами безопасности в Хартуме в прошлом месяце 87 человек погибли и 168 получили ранения", - отметил следователь.

Фат аль-Рахман Саид заявил, что в субботу некоторые сотрудники сил безопасности открыли огонь по демонстрантам в центре Хартума.

По словам следователя, трое офицеров, вопреки приказам начальства, распорядились силой разогнать протестующих. После этого военные внутри лагеря открыли беспорядочный огонь, что привело к гибели и ранениям десятков человек.

Протесты в Судане начались 11 апреля, после перехода власти к Высшему военному совету и задержания президента Омара аль-Башира, которого заключили под стражу.

Во время разгона мирного митинга в Хартуме в начале июня погибло почти 120 человек, однако военные сообщали о 61 погибшем.