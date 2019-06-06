Кровавая бойня в Судане: военные жестко разогнали оппозиционный митинг (видео)

В результате кровавой бойни погибли по меньшей мере 100 человек.

В Судане военные, которые захватили власть, жестко разогнали оппозиционный митинг.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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По данным оппозиционных сил, в результате кровавой бойни погибли по меньшей мере 100 человек.

Впрочем, власть отрицает, и говорит, что на самом деле жертв вдвое меньше.

Военные, захватившие власть, жестоко разогнали протестующих и полностью сожгли палаточный городок. Несмотря на видео и имеющиеся доказательства, мятежники утверждают, что ни сил, ни оружия против митингующих не применяли.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля в Судане было объявлено о военном перевороте. Военные свергли президента Омара аль-Башира и распустили правительство. Несмотря на это оппозиционеры устраивают протесты и требуют вернуть «законную власть». Судьба президента остается неизвестной, по некоторым данным, он помещен под домашний арест, также было арестовано около 100 человек из его окружения. Омар аль-Башир находился при власти в Судане уже 30 лет.

В середине апреля в ходе акций протеста в Судане по меньшей мере 16 человек погибли, еще 20 получили ранения.