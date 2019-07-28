Северная Корея отпустила задержанное российское судно

Как заявило посольство РФ, оно продолжит устанавливать причины задержания судна.

Северокорейские власти отпустили ранее задержанное российское рыболовецкое судно "Сянхайлинь-8".

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Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на Twitter посольства России в Пхеньяне.

"27 июля чиновники КНДР уведомили капитана судна о намерении отпустить экипаж, и уже через три с половиной часа "Сянхайлинь-8" отошел от причала порта в городе Вонсан, где стоял во время задержания, после чего направился к побережью Южной Кореи. Там на берег должны сойти два гражданина этой страны, входившие в экипаж", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем "Сянхайлинь-8" вернется в Россию.

Как заявило посольство РФ, оно продолжит устанавливать причины задержания судна.

Как сообщал УНИАН, пограничники КНДР в ночь с 16 на 17 июля задержали рыболовецкое судно "Сянхайлинь-8" с экипажем в 17 человек, из которых 15 – граждане России.

Пограничники КНДР задержали судно почти в 85 км от берега, обвинив российский экипаж в нарушении зоны "военного охранения" – хотя в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, территориальными водами считается зона в 20 км от берега.