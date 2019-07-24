КНДР захватила российское судно с 17 моряками на борту

Пограничники КНДР задержали российское рыболовецкое судно "Сянхайлинь-8", обвинив экипаж в нарушении зоны "военного охранения", рассказал директор компании, которой принадлежит сейнер.

В ночь с 16 на 17 июля северокорейские пограничники захватили российское рыболовецкое судно "Сянхайлинь-8", которое принадлежит обществу с ограниченной ответственностью "Северо-Восточная рыболовная компания".

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Об этом 23 июля сообщило РБК со ссылкой на директора компании Виктора Седлера.

По его словам, на судне был экипаж из 17 человек, из них 15 - россияне, двое - граждане Южной Кореи. Двух последних, капитана и его помощника, поселили в гостиницу, остальных держат в каютах и не разрешают выходить на палубу.

Судно задержали почти в 85 км от берега, обвинив российский экипаж в нарушении зоны "военного охранения". При этом в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, территориальными водами считается зона в 20 км от берега, рассказал Седлер.

Директор компании добавил, что эту информацию эму предоставил представитель российского посольства. До этого он считал, что судно находится в дрейфе, а связь с моряками отсутствует по техническим причинам.

В комментарии "Коммерсанту" Седлер добавил, что судно с моряками находится в северокорейском порту Вонсан.

Судно на момент задержания было без груза. Оно занималось промыслом в водах Японского моря уже два года, и раньше подобных ситуаций не возникало.