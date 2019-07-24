Сенат США утвердил нового главу Пентагона

Теперь оборонное ведомство США будет возглавлять Марк Эспер.

Сенат США утвердил кандидатуру Марка Эспера на должность министра обороны Соединенных Штатов.

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Об этом сообщает "Голос Америки". С 24 июня Эспер исполнял обязанности главы Пентагона. До этого он был министром армии США.

На слушаниях в Сенате Эспер сообщил, что приоритетами его деятельности на должности будут развитие вооруженных сил, повышение боеготовности и модернизация; поддержка альянсов и привлечение новых партнеров; увеличение эффективности работы Пентагона.

Новый министр отметил необходимость противостоять таким странам, как Россия, Китай, Северная Корея и Ирак, а также терроризму.

Как сообщал УНИАН, после ухода с должности главы Пентагона Джеймса Мэттиса в январе 2019 года в США не было постоянного министра обороны, его обязанности исполнял Патрик Шанахан, но 18 июня президент Дональд Трамп сообщил о его отставке.