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Трамп сменил исполняющего обязанности главы Пентагона

22:58, 18 июня 2019
Мир
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Патрик Шэнахан и Дональд Трамп / REUTERS

По словам Трампа, и.о. министра обороны Патрик Шэнахан "выполнил отличную работу", но решил не проходить процесс утверждения на должность министра и "посвятить больше времени собственной семье", передает Лига.нет.

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В следующем сообщении Трамп сообщил, что назначил новым и.о. главы Пентагона Марка Эспера.

"Я знаю Марка, и несомненно он проделает фантастическую работу", — написал президент США.

Напомним, в начале мая стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть Патрика Шэнахана по пост министра обороны. Он был назначен исполняющим обязанности министра обороны 1 января 2019-го.

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Теги: #Пентагон#Дональд Трамп