Трамп сменил исполняющего обязанности главы Пентагона

Дональд Трамп сообщил, что назначил новым и.о. главы Пентагона Марка Эспера.

Президент США Дональд Трамп назначил Марка Эспера новым исполняющим обязанности министра обороны.

По словам Трампа, и.о. министра обороны Патрик Шэнахан "выполнил отличную работу", но решил не проходить процесс утверждения на должность министра и "посвятить больше времени собственной семье", передает Лига.нет.

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В следующем сообщении Трамп сообщил, что назначил новым и.о. главы Пентагона Марка Эспера.

"Я знаю Марка, и несомненно он проделает фантастическую работу", — написал президент США.

Напомним, в начале мая стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть Патрика Шэнахана по пост министра обороны. Он был назначен исполняющим обязанности министра обороны 1 января 2019-го.