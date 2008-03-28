Президент Буш надеется, что Украина признает Косово

“Украинская власть должна решать, какие решения для нее необходимы, – сказал Президент США Джордж Буш в интервью журналу “Главред”, которое будет опубликовано 31 марта. – Но мы действительно надеемся на то, что Украина признает независимость Косово – так, как это сделали мы. Это независимость под наблюдением, конечно, но мы очень сильно поддерживали идею признания Косова с самого начала. Также поддерживали план ООН, который помог бы привести к такой контролируемой независимости и в то же время гарантировать права меньшинства в Косово. И мы бы очень хотели надеяться, что Украина сделает то же”.