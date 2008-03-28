Чтобы вступить в НАТО, Украине нужны те же реформы, что и для ЕС

Для вступления в НАТО Украине нужно осуществить те же реформы, что и для вступления в Европейский Союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Представительства Европейской комиссии в Украине Иен БОУГ сегодня на пресс-конференции в Донецке.

«Единственное, что я могу сказать, - это то, что те реформы, которые необходимо осуществить, чтобы вступить в НАТО, они очень похожи на те реформы, которые необходимо провести, чтобы присоединиться к Евросоюзу», - сказал посол, отвечая на вопрос, видит ли он в будущем Украину членом НАТО.

И.БОУГ также отметил, что, «например, необходимы реформы в вопросах, которые связаны с государственным управлением».

По словам посла, сегодня в Еврокомиссии «мы отслеживаем то, что происходит в отношении заявок по вступлению в НАТО».

В то же время И.БОУГ подчеркнул, что ему, как представителю Еврокомиссии, не надо заниматься вопросами НАТО.