Меркель считает, что страны ЕС должны согласовывать подход к России

Об этом канцлер заявила в Хельсинки 30 марта после встречи с премьер-министром Финляндии Александером Стуббом, сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на информагентство DPA.

«У нас есть желание работать вместе с Россией, но только на основе определенных принципов», - отметила Меркель, имея в виду Хельсинкские соглашения, подписанные 40 лет назад. Согласно этим соглашениям, государства, среди которых и бывший Советский Союз, взяли на себя обязательства относительно неприкосновенности границ, невмешательства во внутренние дела других государств и уважения прав человека. Однако РФ поставила под сомнение свободный выбор Украины, которая частично хочет больше ориентироваться на Европу, а не на Россию, подчеркнула канцлер.

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«Мы не хотим вести военное противостояние», - подчеркнула Меркель. По ее словам, именно поэтому было решено ввести экономические санкции против России, от которых страдает в том числе Финляндия как страна - сосед РФ. Но если Евросоюз будет продолжать действовать совместно, то эффект от санкций отразится и на России, считает канцлер ФРГ.

В свою очередь, Стубб заявил, что Евросоюз хочет работать с Россией, а не против России. Он также выразил уверенность, что решение по этому вопросу будет найдено.