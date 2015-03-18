Обама и Меркель договорились не ослаблять санкции против России

Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома, пишет Lb.ua.

"Лидеры обеих стран договорились о необходимости полной и немедленной имплементации трех минских документов с целью достижения крепкого и мирного урегулирования конфликта", - подчеркнули в администрации президента США.

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При этом Обама и Меркель подтвердили единство взглядов. "Пока Россия не выполнит свои обязательства согласно минским договоренностям, послабление санкций, наложенных на нее, не состоится", - говорится в сообщении.

Стороны также подчеркнули важность экономической поддержки Украины, которая сейчас вводит необходимые реформы, подчеркнули в Белом доме.