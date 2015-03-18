Обама и Меркель договорились не ослаблять санкции против России
Президент США Барак Обама и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию в Украине, согласившись не ослаблять санкции против российской экономики, пока Москва полностью не выполнит договоренности, достигнутые в Минске.
Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома, пишет Lb.ua.
"Лидеры обеих стран договорились о необходимости полной и немедленной имплементации трех минских документов с целью достижения крепкого и мирного урегулирования конфликта", - подчеркнули в администрации президента США.
Читайте такжеBloomberg назвал семь стран, которые готовы отказаться от санкций против России
При этом Обама и Меркель подтвердили единство взглядов. "Пока Россия не выполнит свои обязательства согласно минским договоренностям, послабление санкций, наложенных на нее, не состоится", - говорится в сообщении.
Стороны также подчеркнули важность экономической поддержки Украины, которая сейчас вводит необходимые реформы, подчеркнули в Белом доме.