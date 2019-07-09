Решение о санкциях против Грузии остается за президентом России - Песков

Госдума рекомендовала российскому правительству ввести против Грузии санкции после резкого высказывания телеведущего в эфире телеканала «Рустави-2» в адрес президента РФ Владимира Путина.

Окончательное решение о введении санкций против Грузии остается за президентом России Владимиром Путиным.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о позиции Кремля относительно возможности введения санкций, которые Госдума рекомендовала ввести против Грузии после резкого высказывания телеведущего в эфире телеканала «Рустави-2» в адрес Путина.

«Вы видите, какая жесткая реакция российских парламентариев, причем абсолютное, скажем так, единодушие этой позиции, которую они заняли на фоне вот этого беспрецедентного поведения грузинского телеведущего. Но решение, как вы знаете, принимается правительством и, в конечном (итоге), президентом страны. Пока решение не принималось. Мы сразу вас проинформируем», - сказал Песков.

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По его словам, выходка грузинского телеведущего является результатом попустительства властей страны, а также имеет русофобский и экстремистский характер.

«Я это оставляю без комментариев. Я лишь хочу вам напомнить, что еще вчера мы говорили о том, что подобные хамские выпады являются ничем иным, как производным от попустительства тем, кто разжигал и разжигает русофобскую истерику. Вот это является, с нашей точки зрения, очень опасным элементом, безусловно, безумно опасным», - сказал Песков, отвечая на вопрос о целесообразности ответных мер России в связи с выходкой грузинского телеведущего.

Он добавил, что в данном случае идет речь об ответственности грузинских властей, потому что они допускают подобное.

«Конечно, мы же с вами были свидетелями за последние недели целой серии событий русофобского, экстремистского характера», - отметил Песков.

Сегодня Госдума РФ на пленарном заседании приняла заявление, в котором рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.

Как сообщал УНИАН, 7 июля ведущий программы "P.S." Георгий Габуния в эфире грузинского телеканала "Рустави 2" обматерил Путина, напомнив, что тот является лидером страны-оккупанта.