Директор "Рустави-2": после матов в адрес Путина рейтинг канала только вырос, журналиста увольнять не будут

Руководство канала считает форму критики в адрес Путина неприемлемой, поэтому отстранило журналиста на 2 месяца от эфира, однако после этого срока он продолжит работать.

Руководство грузинского телеканала «Рустави-2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который в прямом эфире обматерил президента РФ Владимира Путина. Более того, после инцидента рейтинг канала только увеличился.

Об этом в эфире «Громадського» заявил гендиректор «Рустави-2» Ника Гварамия.

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По его словам, цель Габунии была «легитимная», однако форма, которую использовал журналист, только навредила ей. Руководство канала считает такую форму неприемлемой, поэтому отстранило Габунию на 2 месяца от эфира, однако после этого срока он продолжит работать.

Решение об отстранении приняла комиссия телеканала по этике и его «невозможно оспорить».

«По реакции грузинских властей. Чтобы не сказал Габуния, как бы это неприемлемо было для нас, для канала, для кого-то еще, это абсолютно в рамках закона и Конституции. И решать по этому вопросу может только руководство канала «Рустави-2», — подчеркнул Гварамия.

Он добавил, что если зрителям не понравится что-то, то они могут переключиться на другой канал, и рейтинг «Рустави-2» будет ниже.

«Но я вас уверяю, после этого рейтинг канала только увеличился», – резюмировал гендиректор.

Напомним, ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния в прямом эфире своей авторской программы P. S. обругал президента России Владимира Путина.

Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия осудил такие заявления Габунии в прямом эфире.

На заявления Габунии отреагировала и власть Грузии. Так, премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал высказывания телеведущего «отвратительным провокационным актом и попыткой дестабилизации в стране». Президент страны Саломе Зурабишвили также осудила такие высказывания.