Генсек НАТО попросил Путина не сотрясать воздух

Генсек НАТО Яаап де Хооп Схеффер предупредил российского президента Владимира Путина, что во время саммита Альянса в Бухаресте, не должно быть никакой «бесполезной риторики» по отношению к западу. В интервью газете The Financial Times Схеффер выразил надежду на открытый обмен мнениями с российской стороной, однако предупредил, что этот обмен должен быть конструктивен. «Тон музыки на будущей неделе в огромной степени зависит от тона президента Путина», - отметил Схеффер. Отвечая на вопрос о членстве в НАТО Украины и Грузии, генсек отметил, что ему понятно стремление президента США «предоставить максимально возможному число стран право наслаждаться тем, что он и я понимаем как основные человеческие ценности». Однако, по словам Схеффера, Бушу придется убедить в этом других членов, например Германию, которые не хотят ущемлять интересы России. «Именно это Альянс и будет обсуждать на будущей неделе», - отметил генсек.

Газета.ру