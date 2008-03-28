В Индии самолет врезался в собаку

В аэропорту индийского города Бангалор вечером в четверг приступивший к разгону небольшой самолет врезался в собаку, выбежавшую на взлетно-посадочную полосу, передает Press Trust of India.

В результате инцидента было повреждено колесо передней стойки шасси, она подломилась, и самолет на фюзеляже выехал за пределы полосы. На борту ATR 72-500 находились 29 человек, двое получили травмы.

Рейс IT 2427 авиакомпании Kingfisher Airlines должен был вылететь в Хайдарабад. Как отмечает агентство, после столкновения самолета с собакой аэропорт не смог принимать и отправлять рейсы несколько часов.

Лента.ру