Саудовская Аравия начала военную операцию в Йемене

Об этом заявил посол Саудовской Аравии в США Адель аль-Джубейр, передает DW.DE. По его словам, цель военной миссии его страны заключается в том, чтобы "защитить легитимную власть" Йемена.

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Ранее Саудовская Аравия стянула к границе с Йеменом силы противовоздушной обороны и артиллерию. Саудовский посол подчеркнул, что начатая операция предусматривает авиаудары на северных территориях Йемена,контролируемых повстанцами, которых поддерживает Иран. В их руках находится и столица Сана, откуда бежал действующий президент страны Абд Раббо Мансур Хади. Глава государства находится в городе Аден, но после того, как повстанцы взяли под контроль военную базу неподалеку, он покинул это место.

Поддержку йеменскому президенту выразили 5 государств Персидского залива - Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Бахрейн и ОАЭ. Они решили отреагировать на просьбу главы государства, который призвал союзников "защитить Йемен и его народ от боевиков-хуситов". США не принимают участия в конфликте, но американский президент Барак Обама согласился предоставить "логистическую и разведывательную поддержку" странам арабской коалиции.