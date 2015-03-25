В Йемене боевики захватили военную базу

Как сообщает Би-би-си, боевики, при поддержке перешедших на их сторону армейских подразделений, атаковали базу, где находились проправительственные силы, поддерживающие президента Абд-Раббу Мансура Хади.

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Он пытается перенести политический центр страны в Аден, после того как боевики захватили столицу – город Сана.

Ранее Совет Безопасности ООН на экстренном заседании заявил, что Йемен находится на грани гражданской войны.