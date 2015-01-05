В столице Йемена прогремел мощный взрыв

Мишенью атаки стало одно из учреждений сторонников движения "Ансар Аллах", информации о жертвах или пострадавших пока нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Рейтер.

4 января взрывное устройство также сработало у входа в дом, где проживали хоуситы, в населенном пункте Дамар (в 100 км к югу от столицы). В результате погибли четыре человека, среди которых, по данным некоторых СМИ, был один местный журналист. Еще 25 человек тогда получили ранения.

Читайте такжеВблизи столичного аэропорта Сомали прогремел мощный взрыв – СМИ

Ранее лидер хоуситов Абдель Малик аль-Хоуси заявил, что шиитские мятежники отвергают достигнутое в прошлом году соглашение о федеративной реформе. Он обратился к сторонникам "Ансар Аллах", взявшим под контроль ряд городов Йемена, с призывом категорически отвергнуть этот план. В феврале прошлого года в результате очередного этапа национального диалога было принято решение административно поделить Йемен на шесть провинций и провозгласить страну федеративной республикой.