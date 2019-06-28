Путин назвал идею либерализма "устаревшей"

Президент РФ считает, что общественность во многих странах теперь настроена против иммиграции, открытых границ и мультикультурализма.

Президент России Владимир Путин положительно оценил рост националистических и популистских движений в Европе и Америке, заявив, что идея либерализма себя исчерпала.

Об этом Владимир Путин рассказал в интервью британской газете Financial Times, передает Голос Америки.

В частности, российский президент заявил, что "либеральная идея изжила себя", так как общественность во многих странах теперь настроена против иммиграции, открытых границ и мультикультурализма.

Как отмечает Financial Times, эти идеи Путина перекликаются с политикой, которую проводят сегодня многие мировые лидеры, от Дональда Трампа в США до Виктора Орбана в Венгрии и Маттео Сальвини в Италии.

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"Просто они [либералы] не могут диктовать никому и ничего, что они пытаются делать последние десятилетия", – говорит Путин.

Он назвал решение канцлера Германии Ангелы Меркель о приеме более 1 миллиона беженцев "кардинальной ошибкой".

При этом Путин одобрил попытки президента Трампа остановить поток нелегальных мигрантов и контрабанды наркотиков из Мексики.

"Эта либеральная идея предполагает, что вообще ничего не надо делать. Убивай, грабь, насилуй - тебе ничего, потому что ты мигрант, надо защищать твои права", - говорит Путин. Он настаивает: "Нарушил - получи наказание за это. Поэтому сама эта идея [либерализма] себя изжила, и она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения".

Президент России также назвал Дональда Трампа "талантливым". "Господин Трамп не является карьерным политиком. У него выразительное мировоззрение и видение национальных интересов США. Я не воспринимаю немало его методов, когда доходит до решения проблем. Но знаете, что я думаю? Я думаю, что он талантливый человек. Он очень хорошо знает, чего от него ждут его избиратели", - отметил Путин.

Путин в интервью FT в очередной раз категорически отверг обвинения во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США, в том числе с заключениями независимого прокурора США Роберта Мюллера, в референдум о выходе Британии из Евросоюза, и во вмешательстве в недавние выборы в Европарламент. Российский президент назвал факты, приведенные в отчете Мюллера, "мифическим вмешательством".

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Коснувшись темы торговой войны между США и Китаем и роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном, Путин назвал сложившуюся ситуацию "взрывоопасной". Проблема, по его мнению, заключается в "однобоком" подходе США и в "отсутствии правил", определяющих сегодняшний миропорядок.

Путин выразил озабоченность в связи с угрозой возобновления гонки ядерных вооружений между США и Россией. "Было плохо, что была "холодная война", это правда, - но были хотя бы какие‑то правила, которых все участники международного общения так или иначе придерживались, или старались придерживаться. Сейчас, похоже, правил вообще не существует", - считает Путин.