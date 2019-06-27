Трамп о теме беседы с Путиным: не ваше дело (видео)

Встреча лидеров США и РФ пройдет 28 июня.

Президент США Дональд Трамп считает, что прессе необязательно знать, о чем он будет разговаривать с главой РФ Владимиром Путиным на саммите G20.

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Журналист Аарон Рупар показал видео, на котором американский президент отмахивается от соответствующего вопроса.

Репортеры пытались выяснить, какие темы Трамп поднимет при беседе с Путиным.

"У меня с ним будет очень хороший разговор. А что я ему скажу — не ваше дело. Дальше!" - ответил президент США.

Ранее сообщалось, что президенты России и США - Владимир Путин и Дональд Трамп - проведут отдельную встречу на полях саммита Группы двадцати в Осаке 28 июня во второй половине дня, беседа может продлиться около часа.