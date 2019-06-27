В сопровождавшем президента Бразилии на саммит G20 самолете нашли 39 кг кокаина

Наркотики нашли, когда военный самолет, сопровождавший президента Болсонару, совершил транзитную посадку в Севилье.

На одном из военных самолетов, сопровождавших лайнер президента Бразилии Жаира Болсонару на саммит G20, нашли 39 кг кокаина.

В заявлении, сделанном бразильским министерством обороны, говорится, что наркотики нашли, когда самолет, летевший в Осаку, где проходит саммит, совершил транзитную посадку в Севилье, передает ВВС.

По сообщениям бразильских и испанских СМИ, задержан 38-летний сержант Мануэль Сильва Родригес. Он сопровождал трех бразильских президентов в 29 международных поездках.

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Источники в испанской полиции рассказали газете "Эль Паис", что Родригес вышел из самолета с багажом в руках. Во время проверки в багаже нашли 37 свертков с кокаином.

Родригес был членом экипажа самолета, который должен сопровождать президента Болсонару на обратном пути с саммита "двадцатки".

Президент летел на другом самолете, который по пути в Осаку приземлился в Лиссабоне. Самолет президента тоже должен был сесть в Севилье, но план поменялся.

Вице-президент Бразилии Амилтон Моуран заявил, что задержанный был профессиональным наркокурьером.

"Судя по тому, сколько при нем было наркотиков, он не просто купил их на улице и повез с собой. Он был, скажем так, профессиональным наркокурьером", - сказал вице-президент.

Жаир Болсонару написал в Twitter, что требует самого строгого наказания для задержанного сержанта. Он назвал случившееся неприемлемым и потребовал, чтобы министерство обороны во всем сотрудничало со следствием.

Родригес арестован решением испанского суда без права освобождения под залог. Полиция выясняет, была ли Испания конечной точкой маршрута наркотиков.

Apesar de não ter relação com minha equipe, o episódio de ontem, ocorrido na Espanha, é inaceitável. Exigi investigação imediata e punição severa ao responsável pelo material entorpecente encontrado no avião da FAB. Não toleraremos tamanho desrespeito ao nosso país! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 26, 2019

Ранее в порту бельгийского города Гент полиция перехватила три контейнера с 2 тоннами кокаина, упакованного в 1903 брикета весом около 1 килограмма каждый. Брикеты с наркотиком были маркированы логотипом правящей российской политической партии "Единая Россия".