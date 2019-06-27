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В сопровождавшем президента Бразилии на саммит G20 самолете нашли 39 кг кокаина

20:37, 27 июня 2019
Мир
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Жаир Болсонару / REUTERS

В заявлении, сделанном бразильским министерством обороны, говорится, что наркотики нашли, когда самолет, летевший в Осаку, где проходит саммит, совершил транзитную посадку в Севилье, передает ВВС.

По сообщениям бразильских и испанских СМИ, задержан 38-летний сержант Мануэль Сильва Родригес. Он сопровождал трех бразильских президентов в 29 международных поездках.

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Источники в испанской полиции рассказали газете "Эль Паис", что Родригес вышел из самолета с багажом в руках. Во время проверки в багаже нашли 37 свертков с кокаином.

Родригес был членом экипажа самолета, который должен сопровождать президента Болсонару на обратном пути с саммита "двадцатки".

Президент летел на другом самолете, который по пути в Осаку приземлился в Лиссабоне. Самолет президента тоже должен был сесть в Севилье, но план поменялся.

Вице-президент Бразилии Амилтон Моуран заявил, что задержанный был профессиональным наркокурьером.

"Судя по тому, сколько при нем было наркотиков, он не просто купил их на улице и повез с собой. Он был, скажем так, профессиональным наркокурьером", - сказал вице-президент.

Жаир Болсонару написал в Twitter, что требует самого строгого наказания для задержанного сержанта. Он назвал случившееся неприемлемым и потребовал, чтобы министерство обороны во всем сотрудничало со следствием.

Родригес арестован решением испанского суда без права освобождения под залог. Полиция выясняет, была ли Испания конечной точкой маршрута наркотиков.

Ранее в порту бельгийского города Гент полиция перехватила три контейнера с 2 тоннами кокаина, упакованного в 1903 брикета весом около 1 килограмма каждый. Брикеты с наркотиком были маркированы логотипом правящей российской политической партии "Единая Россия".

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Теги: #Бразилия#кокаин#G20