Лидеры ЕС призвали Россию взаимодействовать со следственной группой по делу MH17

Руководители государств и правительств членов Евросоюза выражают полное доверие к независимости юридических процедур с целью привлечения виновных в сбитии самолета к ответственности.

Лидеры государств и правительств стран-членов Европейского Союза призывают Российскую Федерацию полностью взаимодействовать с Совместной следственной группой, которая занимается расследованием дела о сбитии самолета рейса MH17 Малазийских авиалиний в июле 2014 года.

Об этом говорится в выводах Европейского Совета в рамках саммита лидеров государств и правительств стран-членов Евросоюза, который проходит в Брюсселе 20-21 июня.

"17 июля исполнится пять лет со времени сбития самолете рейса MH17, унесшего жизни 298 человек. Европейский Совет вновь повторяет свою полную поддержку всем усилиям с целью установления правды, справедливости и ответственности для пострадавших и их ближайших родственников в соответствии с резолюцией 2166 Совета безопасности ООН", - заявляют лидеры ЕС.

В этом контексте Европейский Совет приветствует объявление Совместной Следственной группы от 19 июня 2019 года, что в Нидерландах против четырех человек будут начаты уголовные преследования.

При этом лидеры ЕС призывают Россию "полностью взаимодействовать с текущим расследованием и выражают свое полное доверие независимости и профессионализму правовых процедур, которые придется осуществить в будущем".

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Как сообщал УНИАН, 19 июня главный прокурор Нидерландов, председатель международной совместной следственной группы Фред Вестербеке заявил, что суд над подозреваемыми в сбитии малайзийского "Боинга" в небе над Донецкой областью летом 2014 года начнется 9 марта 2020 года.

Первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил «разведкой ДНР», Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "главой 2-го отдела ГРУ ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был главарем "разведывательного батальона" боевиков.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, что дислоцируется в Курске.

25 мая 2018 года стало известно, что правительство Нидерландов начал осуществлять шаги для привлечения России к ответственности за сбитие рейса MH17.