Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четверым подозреваемым по делу о крушении рейса MH17

Всех четверых подозреваемых собираются объявить в международный розыск.

Прокуратура предъявила обвинения по делу о катастрофе рейса MH17 на Донбассе в 2014 году четверым подозреваемым: Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко.

Об этом объявили на пресс-конференции международной Объединенной группы по расследованию катастрофы (JIT) в Ньивегейне.

Всех четверых подозреваемых собираются объявить в международный розыск.

По данным расследователей Bellingcat, экс-главарь боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) знал о переброске "Бука" и тесно сотрудничал с ответственными за его передвижения на оккупированной территории.

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Сергей Дубинский ("Хмурый"), просил доставить "Бук" для противодействия украинской авиации. Предполагается, что он координировал передвижение ракетного комплекса 17 июня в день катастрофы MH17, а также принимал участие в обратной переброске его на территорию России. Кроме того, именно Дубинский распорядился обеспечить охрану "Бука" на пусковой точке в районе Снежного. Предполагается, что "Хмурый" сыграл ключевую роль в решении сбить самолет, приняв его за военное судно.

Подозреваемый Олег Пулатов, позывные "Гюрза" и "Халиф" - бывший подполковник Вооруженных сил России. Он, вероятно, был причастен к охране установки "Бук" на месте пуска к югу от Снежного.

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Леонид Харченко, позывной "Крот" - командир "разведывательного батальона Крота" во "2-м отделе ГРУ ДНР". Он причастен к охране установки "Бук" в районе места пуска к югу от Снежного. Возможно, он также координировал транспортировку "Бука" из Донецка к месту пуска и последующую эвакуацию "Бука" с места пуска обратно в Россию.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

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24 мая 2018 года совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

25 мая 2018 года стало известно, что правительство Нидерландов начало предпринимать шаги для привлечения России к ответственности за сбитие рейса MH17. Австралия заявила, что будет добиваться от России выплаты компенсаций семьям жертв рейса MH17.