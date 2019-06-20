Дело MH17: премьер Малайзии продолжает оправдывать Россию

По словам Махатхира Мохамада, Малайзии очень трудно принять результаты расследования Международной следственной группы.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что Россия стала козлом отпущения за катастрофу самолета рейса Malaysia Airlines MH17, и поставил под сомнение объективность расследования трагедии 2014 года международной следственной комиссией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

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Возглавляемая Нидерландами Объединенная следственная группа 19 июня назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к атаке на самолет. Это - Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелков"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").

"Мы очень расстроены, потому что с самого начала это было политическим вопросом - то, как обвинить Россию в преступлении... Еще до того, как они исследовали, уже говорили про Россию. А теперь они сказали, что имеют доказательства. Нам очень трудно это принять", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр страны Махатхир Мохамад ранее признал, что MH17 был уничтожен ракетой российского производства. Но, по его мнению, это все равно не доказывает, что именно Россия ответственна за ее запуск.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежавший 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в Курске.