Трамп пугает обвалом экономики США, если его не переизберут президентом

Дональд Трамп отмечает, что экономика за время его президентства бьет рекорды и имеет длинные перспективы развития.

Президент США Дональд Трамп заявил, что, если его не переизберут на второй срок в 2020 году, то Соединенные Штаты ожидает крах рынка.

Об этом он заявил в Twitter.

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"Экономика Трампа бьет рекорды и имеет длинные перспективы развития ... Однако, если кто-то, кроме меня, одержит победу в 2020 году (я очень хорошо знаю конкуренцию), произойдет крах рынка, подобного которому раньше не видели! Сохраните Америку великой", - написал Трамп.

The Trump Economy is setting records, and has a long way up to go....However, if anyone but me takes over in 2020 (I know the competition very well), there will be a Market Crash the likes of which has not been seen before! KEEP AMERICA GREAT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2019

Напомним, Дональда Трампа избрали президентом США в ноябре 2016 года, 20 января 2017-го состоялась его инаугурация. В 2018 году Трамп заявлял, что пойдет на второй президентский срок.

Среди вероятных конкурентов Трампа – экс-вице-президент США Джо Байден из Демократической партии. О намерении принять участие в выборах Байден объявил 25 апреля 2019 года.