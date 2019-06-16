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Трамп пугает обвалом экономики США, если его не переизберут президентом

09:06, 16 июня 2019
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Об этом он заявил в Twitter.

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"Экономика Трампа бьет рекорды и имеет длинные перспективы развития ... Однако, если кто-то, кроме меня, одержит победу в 2020 году (я очень хорошо знаю конкуренцию), произойдет крах рынка, подобного которому раньше не видели! Сохраните Америку великой", - написал Трамп.

Напомним, Дональда Трампа избрали президентом США в ноябре 2016 года, 20 января 2017-го состоялась его инаугурация. В 2018 году Трамп заявлял, что пойдет на второй президентский срок.

Среди вероятных конкурентов Трампа – экс-вице-президент США Джо Байден из Демократической партии. О намерении принять участие в выборах Байден объявил 25 апреля 2019 года.

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Теги: #Трамп#США