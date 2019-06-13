В Польше осудили чиновника, организовавшего полет Качиньского в Смоленск

Экс-главе канцелярии премьера Польши дали 10 месяцев лишения свободы с отсрочкой приговора на два года.

Суд в Варшаве признал бывшего главу канцелярии премьера Польши Томаша Арабского виновным в ненадлежащем исполнении обязанностей во время организации полета правительственного самолета в Смоленск в 2010 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

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Согласно приговору суда, Арабский признан виновным в том, что в период с 16 марта 2010 года по 10 апреля 2010 года в Варшаве, будучи главой канцелярии председателя Совета министров, он не выполнил обязанности координатора, ответственного за организацию полетов польских военных воздушных судов.

Суд присудил ему 10 месяцев лишения свободы с отсрочкой приговора на два года.

Перед судом предстали Арабский и несколько его подчиненных. Одну из них осудили на 6 месяцев лишения свободы, трех – оправдали.

Истцами выступили 11 членов семей погибших.

Справка УНИАН. 10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома «Северный» под Смоленском разбился самолет Ту-154. На его борту находились президент Польши Лех Качиньский, его супруга и другие высокопоставленные лица - всего 96 человек. Все они погибли.

В Межгосударственном авиационном комитете назвали причинами катастрофы неправильные действия экипажа самолета и психологическое давление на него. В свою очередь, Комиссия государственной авиации по расследованию авиакатастроф МВД Польши признала причиной катастрофы ошибку экипажа, выделив в качестве фактора происшествия недостаточное аэронавигационное обеспечение полета со стороны диспетчеров аэродрома.

Сторонники польской партии «Закон и справедливость» (PiS), соучредителем которой был Качинский, убеждены, что катастрофа стала следствием организованного покушения на жизнь президента, и заявили, что власти Польши и РФ скрывают это. В Польше решили повторно расследовать причины Смоленской катастрофы и создали новую комиссию.

Впоследствии бывший министр обороны Польши, глава подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы Антоний Мацеревич заявил, что причиной смерти был взрыв, который произошел перед тем, как самолет упал на землю. В свою очередь, в СК РФ утверждают, что на борту самолета взрыва не было.