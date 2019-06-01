цей матеріал доступний українською

В Боснии сгорел лагерь мигрантов: 29 пострадавших

14:39, 01 июня 2019
Мир
49 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеЕвропарламент настаивает на укреплении внешних границ ЕС

Об этом сообщает Reuters.

Пожар случился в лагере Мирал, размещенном в городе Велика-Кладуша.

В данный момент все пострадавшие доставлены в больницы.

"Пожарные бригады находятся на месте и скоро потушат огонь, после этого может начаться расследование инцидента", - сообщили в полиции.

Согласно данным спецслужб Боснии, только за прошлый год в страну через Сербию и Черногорию проникло около 25 тысяч мигрантов, преимущественно из Азии и Северной Африки, а в этом году к ним присоединилось еще 6 тысяч беженцев.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #мигранты#Босния#Босния и Герцеговина