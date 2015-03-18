Die Zeit: Мы не будем игнорировать события в Крыму

Об этом пишет Сэр Саймон Макдоналд (британский посол) в статье под названием «Мы не будем игнорировать события в Крыму», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit.

Год назад в Крыму с помощью правительства Кремля был проведен незаконный и нелегитимный «референдум», в результате чего Россия аннексировала Крым, применением силы нарушила европейские границы и усугубила зарождающийся кризис в Восточной Украине.

Так называемый референдум, который был спешно организован всего за две недели, стал насмешкой над демократией. Независимых международных наблюдателей там не было. Вместо этого, были российские элитные силы на местах – «маленькие зеленые человечки», как называют их местные жители – которые выполняли волю президента Путина. О происхождении этих бойцов гадать нам не придется. Их оснащение, акценты и подготовка выдавали то, что они русские, даже несмотря на отсутствие отличительных признаков.

За несколько дней до так называемого референдума местные телевизионные каналы в Крыму были отключены, и тот, кто выступал против российской военной оккупации, подвергался запугиванию и угрозам. Некоторые из этих людей исчезли, другие были найдены мертвыми, в одном случае со следами пыток.

Все это произошло, пока руководство России утверждало, что права русскоязычного населения в Крыму находятся под угрозой со стороны Киева. Эта циничная уловка никого не убедила.

На самом деле, две недели назад в интервью Владимир Путин признался, что он планировал аннексию Крыма в течение многих недель до псевдореферендума. Все время он отрицал присутствие российских войск и пытался убедить международное сообщество, что он не думает о возможности присоединения Крыма к России.

Мы знаем, что в Украине никогда не было угрозы для русскоязычных граждан в Крыму или любом другом месте. Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств до аннексии не обнаружила никаких признаков нарушения или угрозы правам меньшинств.

Из докладов ООН, Верховного комиссара по правам человека и комиссара Совета Европы по правам человека становится ясно, что права человека на самом деле были нарушены только после российской аннексии Крыма. Особенно сильно пострадали этнические меньшинства, такие как немалое по численности население крымских татар.

Россия изолирована

Важно не преуменьшать значение аннексии Крыма. Агрессивные действия России там и на Донбассе представляют опасность не только для Украины, но и для всей Европы.

Аннексией территории Украины, нарушением ее территориальной целостности и дестабилизацией восточной Украины с помощью солдат и оружия, Россия поставила под сомнение демократический порядок 21 века и пренебрегла международными правилами.

Этим она грубо нарушила ряд международно-правовых обязательств, которые взяла на себя, что указано в Хартии ООН, Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ и в 1997 году в договоре с Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ в Крыму. Поэтому, Россия изолирована в Совете Безопасности и международном сообществе в целом.

Страны ЕС должны защищать себя от опасности, которую действия России представляют для наших общих ценностей и нашей общей безопасности. Ни одна страна, какой большой бы она не была, не может игнорировать международные нормы, не неся ответственности за последствия.

Мы не имеем права принимать незаконную аннексию Крыма Россией как новую реальность. Это был незаконный акт, и Крым по-прежнему оккупирован. Наша политика должна учитывать это.

Печальная истина: если бы в прошлом году Россия не оккупировала Крым, и не заставила население голосовать под дулом пистолета, люди бы сейчас мирно ходили по дорогам, как в последние 23 года - без связанного с незаконной аннексией запугивания, трудностей и опасности для жизни и здоровья.

Существует выход из этой ситуации. Россия все еще может вывести свои войска из Крыма и из Восточной Украины, выполнить свои обязательства в соответствии с Минским соглашением и позволить гражданам Украины самим решать судьбу своей страны.

Но пока этого не произойдет, мы не будем игнорировать события в Крыму. Наша позиция непреклонна: аннексия Крыма неприемлема, и мы будем продолжать защищать наши ценности с помощью санкций против тех, кто несет ответственность за кражу Крыма из Украины.