Большинство граждан Германии негативно относятся к Путину

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом Allensbach, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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О своем благосклонном отношении к российскому президенту заявило лишь 8% респондентов. В то время, как в 2001 году "хорошего мнения о Путине" были 43% граждан Германии.

Кроме того, как свидетельствуют результаты опроса, 55% немцев возлагает на Россию ответственность за конфликт на Донбассе.

Вместе с тем 34% опрошенных считает основным виновником в появлении пророссийских сепаратистов, 20% - Украину, 17% - США и еще 6% - Европейский союз.

Что касается санкций, то в целом 58% выступают за то, чтобы они были сохранены.

Вместе с тем 19% респондентов выступили за ужесточение санкций. Смягчить же ограничительные меры против России согласны 21% немцев.

Ранее сообщалось, что 81% немцев не доверяет России.