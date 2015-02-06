Почти 80% немцев не доверяют путинской России - опрос

10:05, 06 февраля 2015
Мир
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78% граждан Германии не доверяют путинской России.

REUTERS

Как сообщает польское агентство РАР, об этом свидетельствуют опубликованные сегодня результаты опроса немецкого телеканала ARD.

Согласно данным опроса, достойным партнером Россию считают лишь 17% респондентов, что на 3 п.п. меньше, чем в декабре.

В то же время на 11 п.п. - до 65% - возросло количество немцев, которые поддерживают санкции западных стран против РФ в связи с российской агрессией против Украины.

Читайте такжеОпрос: немцы поддерживают санкции против РФ, но не видят Украину в НАТОАгентство отмечает, что большинство немцев также поддерживает активизацию усилий НАТО для урегулирования конфликта в Украине: за это выступает 49% опрошенных, 46% высказались против.

"Немцы пессимистично оценивают будущие отношения между Западом и Россией. Семеро из десяти человек считают, что отношения ухудшатся; только 29% имеют противоположную точку зрения", - отмечает РАР.

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