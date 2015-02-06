Почти 80% немцев не доверяют путинской России - опрос

Как сообщает польское агентство РАР, об этом свидетельствуют опубликованные сегодня результаты опроса немецкого телеканала ARD.

Согласно данным опроса, достойным партнером Россию считают лишь 17% респондентов, что на 3 п.п. меньше, чем в декабре.

В то же время на 11 п.п. - до 65% - возросло количество немцев, которые поддерживают санкции западных стран против РФ в связи с российской агрессией против Украины.

Читайте такжеОпрос: немцы поддерживают санкции против РФ, но не видят Украину в НАТОАгентство отмечает, что большинство немцев также поддерживает активизацию усилий НАТО для урегулирования конфликта в Украине: за это выступает 49% опрошенных, 46% высказались против.

"Немцы пессимистично оценивают будущие отношения между Западом и Россией. Семеро из десяти человек считают, что отношения ухудшатся; только 29% имеют противоположную точку зрения", - отмечает РАР.