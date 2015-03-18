ЕС надо стремиться к снижению газовой зависимости от РФ - Кэмерон
Евросоюз должен сделать все возможное, чтобы снизить зависимость Европы от российского газа
Об этом заявил премьер Великобритании Дэвид Кэмерон в телефонном разговоре с председателем Евросовета Дональдом Туском, передает РИА Новости.
"Лидеры согласились с тем, что Евросовет должен двигаться в одном направлении: принимать меры, которые позволили бы Европе снизить зависимость от российского газа, повышать прозрачность поставок газа и условий газовых контрактов, а также активизировать инфраструктурные связи между странами Европы", - рассказал представитель канцелярии британского правительства.
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Кэмерон и Туск также обсудили ситуацию в Украине. Стороны заявили о необходимости дать понять России, что санкции Запада будут действовать до тех пор, пока минские договоренности не будут до конца выполнены.
Кратко обсудив ситуацию в Греции, премьер и глава Евросовета рассказали о необходимости скорейшего поиска компромисса между Грецией и партнерами по еврозоне.