ЕС надо стремиться к снижению газовой зависимости от РФ - Кэмерон

Об этом заявил премьер Великобритании Дэвид Кэмерон в телефонном разговоре с председателем Евросовета Дональдом Туском, передает РИА Новости.

"Лидеры согласились с тем, что Евросовет должен двигаться в одном направлении: принимать меры, которые позволили бы Европе снизить зависимость от российского газа, повышать прозрачность поставок газа и условий газовых контрактов, а также активизировать инфраструктурные связи между странами Европы", - рассказал представитель канцелярии британского правительства.

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Кэмерон и Туск также обсудили ситуацию в Украине. Стороны заявили о необходимости дать понять России, что санкции Запада будут действовать до тех пор, пока минские договоренности не будут до конца выполнены.

Кратко обсудив ситуацию в Греции, премьер и глава Евросовета рассказали о необходимости скорейшего поиска компромисса между Грецией и партнерами по еврозоне.