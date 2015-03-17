Валенса: РФ использует грубую силу, в то время как Запад пытается вести какую-то политическую игру
Экс-президент Польши выступил за то, чтобы Запад помог Украине в борьбе с российской агрессией, в том числе поставками оружия.
Западным государствам не остается ничего другого, кроме как силой ответить на агрессию России против Украины.
Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом сказал бывший президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в эфире TVN24.
"Путин, Россия сломали принципы, на которых строится Европа, - на свободе, трактатах, договоренностях, - если что-то такое ломается, то остается только сила", - сказал он, отметив, что все больше людей осознают, что нельзя позволять таких действий россиянам.
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Экс-президент Польши выступил за то, чтобы Запад помог Украине в борьбе с российской агрессией, в том числе поставками оружия, чтобы победить "зеленых человечков", которые "разрывают страну".
Валенса также обратил внимание на то, что Россия в Украине использует грубую силу, в то время как Запад пытается вести какую-то политическую игру.
"Как здесь можно играть и выиграть, когда он (Путин) занимается боксом, а мы играем в шахматы?», - сказал он.