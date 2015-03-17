Валенса: РФ использует грубую силу, в то время как Запад пытается вести какую-то политическую игру

Западным государствам не остается ничего другого, кроме как силой ответить на агрессию России против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом сказал бывший президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в эфире TVN24.

"Путин, Россия сломали принципы, на которых строится Европа, - на свободе, трактатах, договоренностях, - если что-то такое ломается, то остается только сила", - сказал он, отметив, что все больше людей осознают, что нельзя позволять таких действий россиянам.

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Экс-президент Польши выступил за то, чтобы Запад помог Украине в борьбе с российской агрессией, в том числе поставками оружия, чтобы победить "зеленых человечков", которые "разрывают страну".

Валенса также обратил внимание на то, что Россия в Украине использует грубую силу, в то время как Запад пытается вести какую-то политическую игру.

"Как здесь можно играть и выиграть, когда он (Путин) занимается боксом, а мы играем в шахматы?», - сказал он.