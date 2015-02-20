Порошенко: агрессия России против Украины началась еще со срыва подписания Соглашения об ассоциации с ЕС

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Порошенко заявил в выступлении на церемонии вручения государственных наград членам семей Героев Небесной Сотни.

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"Агрессия России против Украины началась еще со срыва подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которое должно было состояться в Вильнюсе. К ликвидации и расчленению Украины в Москве готовились еще до победы Майдана. Они ожидали падения Януковича со дня на день - и ускорили ход событий", - заявил Порошенко.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Петр Порошенко указом ввел в действие решение СНБО от 25 января "О чрезвычайных мерах противодействия российской угрозе и проявлениям терроризма, поддерживаемым Российской Федерацией".