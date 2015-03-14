В Египте планируют построить новую столицу

Власти Египта решили построить новую административную столицу, которая будет располагаться восточнее Каира. Как сообщает Reuters, реализация этого плана займет около 5-7 лет, а стоимость проекта составит 45 миллиардов долларов, передает Lenta.ru.

По словам министра жилищного строительства Мустафы Мадбули, в новый город, который будет размером с Сингапур, переедут все министерства, там же разместят дипломатические миссии разных стран. Также планируется построить более миллиона жилых помещений.

Идея о переносе главного города страны связана с перенаселенностью 20-миллионного мегаполиса. Ожидается, что за 40 лет население Каира увеличится вдвое. По словам Мадбули, новая столица будет рассчитана на население в 5 миллионов человек, передает РИА Новости.

По данным Associated Press, военные уже начали строить дорогу, связывающую Каир с новой столицей. Как будет называться город, пока не сообщается.

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Это не единственный амбициозный проект президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, возглавившего страну в июне прошлого года. Еще во время своей предвыборной кампании он объявил о запуске масштабного проекта по строительству жилья. В результате планируется создать около миллиона квартир. После своего прихода к власти он анонсировал создание дублера Суэцкого канала.