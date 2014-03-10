В Египте обещают построить миллион квартир

Министр обороны Египта фельдмаршал Абдель-Фаттах аль-Сиси объявил о запуске масштабного проекта по строительству жилья. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

Проект стоимостью 40 миллиардов долларов рассчитан на пять лет и будет осуществлен совместно с эмиратской строительной фирмой Arabtec. Строительство будет вестись на 13 площадках в разных районах Египта. Всего в результате проекта планируется создать миллион квартир.

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Финансировать строительство будут египетские и иностранные банки, сообщает агентство. Как сообщил Reuters исполнительный директор Arabtek Хасан Исмаик, земля под строительство будет выделена безвозмездно.

Новое жилье будет предназначено для египтян со средним доходом, заявил Исмаик в воскресенье. Сам проект, по словам представителей аль-Сиси, «посвящен молодежи Египта».

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Как отмечает Associated Press, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Кувейт активно помогают нынешнему правительству Египта. К настоящему моменту объем финансовой поддержки составляет 12 миллиардов долларов. Кроме того, ОАЭ пообещали поставить Египту трехмесячный запас нефтепродуктов.

Аль-Сиси считается одним из главных фаворитов на грядущих выборах президента Египта. Об участии фельдмаршала в выборах стало известно в феврале 2014 года.

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В 2013 году генерал Абдель-Фаттах аль-Сиси возглавил переворот, в результате которого был смещен первый демократически избранный президент Египта Мохаммед Мурси. Последующие выступления сторонников Мурси были жестко подавлены армией. В конце января 2014 года временный президент Египта Адли Мансур, назначенный по протекции аль-Сиси, присвоил ему звание фельдмаршала.