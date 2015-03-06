Сергеев призывает Россию выполнять Минские соглашения, а не имитировать действия

Об этом он заявил после голосования на заседании Совета безопасности ООН за резолюцию о ситуации на востоке Украины.

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"Мы вновь просим Российскую Федерацию и наемников, которых поддерживает Россия, немедленно выполнить свои обязанности в соответствии с Минскими соглашениями и резолюцией 2202 Совета безопасности ООН (относительно поддержки комплекса мер по имплементации Минских соглашений). Мы требуем от Российской Федерации повлиять на подконтрольных ей лиц на востоке Украины с тем, чтобы они выполнили все требования ОБСЕ, для того чтобы специальная мониторинговая миссия могла выполнять свои обязанности на востоке. Мы не верим просто в слова России... Мы будем судить по конкретным действиям, так как действий нет, а есть только имитация действий...", - подчеркнул Сергеев.