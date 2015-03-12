Польша заявила о желании купить у США ракеты "Томагавк"
Министр обороны Польши Томаш Семоняк заявил, что подал запрос к Соединенным Штатам о покупке ракет "Томагавк" для новых подводных лодок.
Об этом сообщает агентство Reuters.
"Одна из возможностей, которую мы хотим получить от них (субмарин – ред.) - крылатые ракеты", - сказал польский министр в эфире общественного радио.
Семоняк также сообщил, что около 10 тысяч солдат НАТО примут участие в военных учениях в Польше в этом году, среди них около 5 тысяч - члены созданных Альянсом сил быстрого реагирования.
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"Томагавк" – это американская многоцелевая высокоточная дозвуковая крылатая ракета большой дальности, стратегического и тактического назначения. Находилась на вооружении кораблей и подводных лодок ВМС США, использовалась во всех значительных военных конфликтах с участием США. Ориентировочная стоимость составляет 1,45 млн долларов.