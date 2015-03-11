BBC: В Балтику прибывают американские танки

Сотни единиц военной техники прибыли в Латвию на учения "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve), сообщает BBC Украина.

Учения призваны продемонстрировать готовность России НАТО обеспечить оборону и безопасность балтийских союзников - Латвии, Литвы и Эстонии.

После завершения маневров американские танки останутся в Европе.

Во вторник Россия заявила, что выходит из Договора об обычных вооружениях.

Тем временем вооруженные силы Латвии вечером во вторник сообщили о перехвате самолета российских ВВС в небе над Балтийским морем.

Официальные источники в вооруженных силах США рассказали BBC, что 250 из 750 единиц тяжелой военной техники прибыли в Ригу.

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Тяжелое вооружение будет базироваться в прибалтийских странах и Польше для 90-дневных учений НАТО, а затем будет размещено в Европе для "контролируемого хранения".

Однако со странами, которые примут технику, еще надо заключить соответствующее соглашение, сообщил источник.

Во вторник в Черном море шли военно-морские учения НАТО, в которых принимали участие семь стран, включая Болгарию, Румынию и Турцию.

Россия на прошлой неделе тоже начала военные учения в нескольких южных областях, включая аннексированный Крым и Абхазию.