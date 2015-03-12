На юге России начались крупные артиллерийские учения

Об этом сообщают агентства со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа, передает Би-би-си. "Начались полевые выходы ракетных войск и артиллерии на 19 полигонах", - отметили в ведомстве.

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Они также будут проходит на российских военных базах в Армении, в Абхазии и Южной Осетии, а также в аннексированном Крыму.

В учениях примут участие около 8 тыс. военнослужащих и более 1,5 тыс. единиц военной техники.

Сообщается, что в ходе плановых учений военные проведут стрельбы по одиночным и групповым целям из новейших самоходных орудий "Хоста", а также реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г".