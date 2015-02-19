Россия направила в аннексированный Крым подводные лодки с ракетами
15:07, 19 февраля 2015Общество
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Россия направила в аннексированный Крым подводные лодки с ракетами на борту.
REUTERS
Об этом заявил представитель президента РФ Путина в Крыму Олег Белавенцев, сообщает ТАСС.
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"Были приняты беспрецедентные решения по укреплению обороноспособности полуострова. Крым сегодня - неприступная крепость", - заявил российский чиновник. В частности Белавенцев сказал, что "в Крым идут подлодки 636-го проекта с ракетами на борту".
Ранее УНИАН сообщал, что в аннексированном Крыму проходят учения российских военнослужащих в составе бригады береговой охраны.
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