Россия направила в аннексированный Крым подводные лодки с ракетами

Об этом заявил представитель президента РФ Путина в Крыму Олег Белавенцев, сообщает ТАСС.

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"Были приняты беспрецедентные решения по укреплению обороноспособности полуострова. Крым сегодня - неприступная крепость", - заявил российский чиновник. В частности Белавенцев сказал, что "в Крым идут подлодки 636-го проекта с ракетами на борту".

Ранее УНИАН сообщал, что в аннексированном Крыму проходят учения российских военнослужащих в составе бригады береговой охраны.