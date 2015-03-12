В голливудском фильме с Джорджем Клуни и Хью Лори использовали кадры с Евромайдана
В сети появился трейлер фильма "Земля будущего: Мир за пределами", в котором использовали кадры с событий на Майдане в феврале 2014 года.
Скоро на широкие экраны выйдет картина "Земля будущего: Мир за пределами". Главные роли в ленте сыграли Джордж Клуни, который неоднократно поддерживал украинцев, и "Доктор Хаус" Хью Лори.
В сети уже появился трейлер фильма, в котором использовали кадры с Майдана, во время революционных противостояний, сообщает ТСН.ua.
По замыслу режиссера фильма Брэда Берда, герой Джорджа Клуни Фрэнк изобрел машину времени, чтобы предотвратить мировой крах.
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Фрэнк путешествует во времени и во время одного из таких путешествий попадает в Tomorrowland, где любые действия непосредственно влияют на будущее мира и свое собственное.
Трейлер ленты демонстрирует несколько моментов, которые якобы олицетворяют будущее нашей планеты. Будущее, у которого "остается все меньше шансов". Среди этих кадров показали и украинский Евромайдан.
Напомним, голливудская звезда Джордж Клуни надел футболку с изображением Юлии Тимошенко. Актер активно поддерживал украинский народ.