В голливудском фильме с Джорджем Клуни и Хью Лори использовали кадры с Евромайдана

Скоро на широкие экраны выйдет картина "Земля будущего: Мир за пределами". Главные роли в ленте сыграли Джордж Клуни, который неоднократно поддерживал украинцев, и "Доктор Хаус" Хью Лори.

В сети уже появился трейлер фильма, в котором использовали кадры с Майдана, во время революционных противостояний, сообщает ТСН.ua.

По замыслу режиссера фильма Брэда Берда, герой Джорджа Клуни Фрэнк изобрел машину времени, чтобы предотвратить мировой крах.

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Фрэнк путешествует во времени и во время одного из таких путешествий попадает в Tomorrowland, где любые действия непосредственно влияют на будущее мира и свое собственное.

Трейлер ленты демонстрирует несколько моментов, которые якобы олицетворяют будущее нашей планеты. Будущее, у которого "остается все меньше шансов". Среди этих кадров показали и украинский Евромайдан.

Напомним, голливудская звезда Джордж Клуни надел футболку с изображением Юлии Тимошенко. Актер активно поддерживал украинский народ.