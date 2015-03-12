Чорновил: Путин может быть без сознания, но шампанское открывать рано

Об этом написал на своей странице в Фейсбук экс-нардеп Тарас Чорновил.

"Путин в настоящее время недееспособен. И это не инфаркт, или проблемы с позвоночником, потому что тогда бы какую съемку для снятия подозрений могли бы организовать. Сам путлер в сознании что-то бы организовал. А если не в сознании? Тогда либо уже в адской смоле, или инсульт", - пишет Чорновил.

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По его словам, версия внезапной смерти привлекательная, но тогда бы не откладывали на потом публикации о событиях, которые произошли раньше.

"Итак - или прогнозируемое кризисное состояние со здоровьем, или смерть медленная. В случае реального подыхания, мы бы увидели явные признаки движняка. (...) А может произойти большая авантюра: старый гебист захотел проверить окружение "на вшивость". Почему бы и нет? Поэтому, хотя и очень хочется, но шампанское открывать еще рано ...", - написал экс-нардеп.

Ранее ряд блоггеров и СМИ высказали предположения, что Путин умер. Например, в соцсетях активно обсуждают исчезновение президента России, который уже с 5 марта не появлялся на публике и по непонятной причине отменил официальный визит в Казахстан.

Как сообщал УНИАН,президент РФ уже больше недели не появляется на публичных мероприятиях. СМИ распространяют слухи о его болезни, а в соцсетях деляют фотожабы и упражняются в остроумии.

Масла в огонь подлили сообщения от имени Дмитрия Медведева, аккаунт которого в Твиттере взломали и запостили сообщения о смерти Путина.