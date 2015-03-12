На акции протеста в американском Фергюсоне ранены двое полицейских
08:54, 12 марта 2015Мир
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Из города Фергюсон в американском штате Миссури сообщают о стрельбе в ходе акции протеста у местного департамента полиции.
REUTERS
Местные СМИ пишут о том, что были ранены два полицейских. Один из очевидцев подтвердил Би-би-си, что видел окровавленных офицеров.
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Ранее стало известно о том, что шеф полиции Фергюсона Томас Джексон подал в отставку после публикации доклада федеральных властей о распространенной расовой предвзятости в деятельности полиции.
В штате полиции работают всего трое чернокожих сотрудников при том, что абсолютное большинство жителей в городе с населением в 21 тыс. человек - темнокожие.
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