В Фергюсоне продолжаются протесты, полиция сообщает о вандализме, поджогах и стрельбе

Шеф полиции Сент-Луиса Джон Белмар сообщил на пресс-конференции, что минувшая ночь стала худшей ночью беспорядков и столкновений, передает Русская служба BBC.

В течение ночи, по сообщению полиции, постоянно была слышна стрельба - было произведено не менее 150 выстрелов, однако полицейские говорят, что они не стреляли в протестующих.

Сообщается о случаях вандализма, мародерства и поджогах.

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В частности, протестующие подожгли по меньшей мере десять зданий в охваченном беспорядками американском городе Фергюсон и в ближайших населенных пунктах, сообщает во вторник агентство РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Полицейским пришлось применить слезоточивый газ для разгона протестующих.

Федеральное управление авиации США отменило некоторые рейсы в международный аэропорт Сент-Луиса в связи с продолжающимися беспорядками в Фергюсоне.

Пока, как сообщают американские СМИ, речь идет только об отмене прибывающих в Сент-Луис рейсов.

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Также РИА Новости сообщают, что губернатор штата Миссури Джей Никсон распорядился направить дополнительные силы Национальной гвардии США в город Фергюсон, беспорядки в котором не прекращаются уже несколько часов.

Семья Майкла Брауна выразила "глубокое разочарование тем, что убийца нашего ребенка не будет отвечать за свои действия".

Президент США Барак Обама призвал мирно протестовать несогласных с решением жюри присяжных, а полицию - вести себя сдержанно.

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Обвинитель Роберт Маккалак, оглашавший вердикт, заявил, что не было найдено доказательств того, что полицейский выстрелил в спину подростка.

Напомним, Майкл Браун был застрелен Дарреном Уилсоном после перепалки в Фергюсоне, пригороде Сент-Луиса, населенном в основном чернокожими.

Полицейский выстрелил в юношу 12 раз. Шеф полиции Фергюсона ранее принес извинения семье Майкла Брауна. Многие чернокожие активисты говорили, что Браун не оказывал сопротивления, и обвиняли полицию Фергюсона в расизме и жестокости.

Маккалак подчеркнул, что в задачу присяжных входило отделить правду от вымысла, и что заявления некоторых свидетелей не соответствуют зафиксированным фактам.

После оглашения вердикта перед зданием полицейского управления мать Брауна расплакалась, а люди из собравшейся толпы начали кидать в полицейских разные предметы.

Вскоре после этого раздались выстрелы, и толпа бросилась громить полицейские машины. Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы. Участники акции также подожгли и разграбили несколько зданий и временно перегородили шоссе.

Ранее в понедельник губернатор американского штата Миссури Джей Никсон призвал жителей штата к терпимости, уважению и сдержанности.

На прошлой неделе он объявил о введении режима чрезвычайного положения в штате на 30 дней. В пригородах Сент-Луиса школы во вторник работать не будут.