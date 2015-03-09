Орбан: Венгрия не хочет иметь общей границы с Россией

Об этом заявил премьер-министр этой страны Виктор Орбан на встрече с дипломатами в Будапеште.«Зона конфликта лежит далеко от венгерских границ, но у Венгрии "200 тысяч причин" добиваться мира в Украине», - сказал Виктор Орбан, сообщает ВВС.

Читайте такжеОрбан: США пытаются втянуть Венгрию в конфликт вокруг УкраиныВыживание и территориальная целостность Украины отвечает фундаментальным интересам Венгрии, которая, по словам Виктора Орбана, не хочет иметь "общей границы с Россией".

Говоря об отношениях с Россией, Виктор Орбан отметил, что его страна всегда будет оставаться "партнером, который платит вовремя".

На протяжении тысячи лет три государства были особенно важны для внешней политики Венгрии - Германия, Турция и Россия, отметил премьер-министр и предложил венгерским дипломатам помнить об этом.