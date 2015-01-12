Венгерский премьер призвал ограничить иммиграцию в ЕС

Об этом он заявил в интервью французскому телевидению М1, пишет Европейская правда со ссылкой на Politics.hu.

По его словам, экономическая миграция является негативным фактором, и Венгрия не может дать приют людям, которые оставляют свои дома по экономическим причинам.

После посещения марша единства в Париже, Орбан отметил, что теперь необходимо поговорить об иммиграции и связанных с ней культурных вопросах более открыто, искренне и прямо.

"Экономическая миграция - это плохо для Европы, и не следует рассматривать ее как полезную, потому что это принесет только неприятности и опасность для европейцев, так что иммиграция должна быть остановлена, такова позиция Венгрии", - сказал он.

Читайте такжеВ Венгрии прошли многотысячные антиправительственные протесты (фоторепортаж)"Те, кто оставляет свои страны по политическим причинам, чтобы сохранить свою жизнь, должны получить убежище, но Венгрия не может дать такого приюта экономическим мигрантам", - отметил венгерский премьер.

"Должно быть ясно, что мы не допустим, по крайней мере, пока я являюсь премьер-министром и это правительство находится при власти, чтобы Венгрия стала мишенью для иммигрантов", - подчеркнул он.

"Мы не хотим, чтобы значительное меньшинство с различными культурными особенностями и прошлым жило среди нас, мы бы хотели, чтобы Венгрия оставалась такой, какая она есть", - добавил Орбан.