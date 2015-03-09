В Казахстане число претендентов на президентский пост достигло 14 человек

Еще три самовыдвиженца заявили о своем желании побороться за пост президента Казахстана на досрочных выборах, сообщила в понедельник Центральная избирательная комиссия республики, передает РИА Новости.

Внеочередные президентские выборы в Казахстане назначены на 26 апреля после многочисленных обращений общественных организаций и граждан провести президентские выборы в 2015 году, учитывая сложную экономическую ситуацию в мире и чтобы президентские выборы не совпали с парламентскими в 2016 году. Президент Нурсултан Назарбаев сообщил, что пока не принял решения о своем участии в выборах.

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По информации Центризбиркома, документы в комиссию в порядке самовыдвижения подали Кайрат Маишев, Бахтияр Естемесов и Канат Турагельдиев. В информации ЦИК не приводятся данные о возрасте и роде занятий претендентов. Таким образом, общее число претендентов на президентский пост достигло 14 человек, в числе которых 13 самовыдвиженцев и один от Коммунистической народной партии Казахстана (КНПК).

Один претендент уже утвержден кандидатом — Лимане Койшиевой выданы листы для сбора подписей избирателей в свою поддержку. ЦИК ранее отклонила кандидатуры пяти претендентов, двое из которых не достигли положенного по закону 40-летнего возраста, а трое не сумели сдать экзамен на знание государственного языка.