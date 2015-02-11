Президент Казахстана назвал санкции ЕС и США против России варварскими

Выступая на заседании правительства, Назарбаев выразил убеждение, что России «удастся достойно выйти из экономического кризиса», сообщает Радио Свобода.

Назарбаев также призвал Национальный банк к «дедолларизации экономики Казахстана» и призвал жителей менять доллары на тенге.

Читайте такжеКазахстан окунулся в кризис: урезает бюджет, создает резерв, замораживает генпланы

Президент Казахстана заявил, что резкое падение российского рубля нанесло ущерб казахстанским компаниям. В то же время, он косвенно обвинил Запад, заявив, что ситуация стала результатом «внешних факторов» и не имеет отношения к членству Казахстана в Евразийском экономическом союзе.

Ранее Казахстан косвенно критиковал Москву за влияние, которое ее вмешательство в Украине имело на Казахстан и других торговых партнеров России.

Ранее УНИАН также сообщал, что Назарбаев обсудил ситуацию на Донбассе с Меркель и Путиным.