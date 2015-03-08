Греция потребовала возмещения убытков от санкций ЕС против России

Как заявил министр иностранных дел Греции Никос Котзиас в интервью телеканалам ARD и ZDF, введение Москвой запрета на импорт сельхозпродукции из Европы стоило его стране "очень дорого". Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам главы внешнеполитического ведомства, в ЕС должны обсудить, как компенсировать эти потери.

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Котзиас заявил также, что Греция не угрожает блокировать продление экономических санкций ЕС против России. При этом, глава МИД отметил, что право вето относится к тем правам, которые "имеет каждая страна в ЕС".

Напомним, ранее министры иностранных дел в Риге на фоне дискуссий о стратегии, которую нужно принять против Москвы, не пришли к согласию в вопросе жестких экономических санкций против России, срок действия которых заканчивается в июле.