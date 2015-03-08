Британия отправит в Ирак военных инструкторов для борьбы с ИГ

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Среди экспертов будут и саперы, помогающие курдам в обезвреживании придорожных фугасов. Кроме того, британские военные намерены провести занятия с пехотинцами и пулеметчиками.

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По данным минобороны Британии, в Ираке в настоящее время работает около 100 британских военных инструкторов.

Ни один из них не принимает участия в боевых действиях.