Британские инструкторы будут тренировать украинских военных

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, передает радио "Свобода". После переговоров в Киеве с главой МИД Великобритании Филиппом Хэммондом украинский министр подчеркнул: "Я поблагодарил Филипа Хэммонда за помощь британского правительства, за гуманитарную помощь, но особо отметил предложение, которое реализуется сейчас. Имею в виду предоставление британских инструкторов для повышения уровня подготовки Вооруженных сил Украины".

Читайте такжеВоенные США уже в марте начнут тренировать украинских солдат

Он также отметил, что Украина высоко ценит вклад Великобритании в поддержку территориальной целостности и независимости страны, который британцы демонстрируют на международном уровне. Это тем более важно, что ситуация на Донбассе остается чрезвычайно сложной, поскольку обстрелы гражданского населения и сил АТО продолжаются, заявил Павел Климкин.

Власти многих стран Европы, а также США сейчас придерживаются мнения о неуместности предоставления Украине вооружений, но помогают ее войску другими способами. В частности, о направлении военных инструкторов уже заявили США. Одновременно в Вашингтоне и ряде столиц Европы, в частности, и в Лондоне, предполагают возможность пересмотра позиции относительно вооружения Украины.